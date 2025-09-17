El mediodía de este miércoles 17 de septiembre se vio sacudido por un violento accidente en San Juan. Un vehículo que transportaba carne terminó volcando sobre el asfalto, frente a la bodega Graffigna, luego de intentar esquivar una camioneta que se cruzó en la intersección.

El siniestro ocurrió en calle Colón, entre Los Nogales y Sargento Cabral. Por esa arteria circulaba una camioneta Ford perteneciente a un frigorífico, cargada con productos cárnicos. En ese momento, una Toyota Hilux comenzó a salir por calle Los Nogales hacia Colón. El conductor del rodado de mayor porte realizó una maniobra brusca para evitar el impacto, perdió el control y terminó volcando a unos 70 metros del cruce.

Publicidad

Un vecino que conducía la Hilux relató lo sucedido: “Hace más de 20 años que vivo acá y hay un árbol muy grande en el cruce que obstaculiza la vista. El hombre que venía muy rápido en el vehículo pegó un volantazo y volcó unos 70 metros más adelante. La camioneta no tiene nada, no alcancé a salir a la calle. Yo estoy bien", señaló al móvil de Canal 13.

En la movilidad del frigorífico viajaban dos personas. Ambas fueron asistidas por personal de emergencias y trasladadas al Hospital Rawson de manera preventiva. Según informaron fuentes policiales, no presentan lesiones graves, aunque sí algunos traumatismos derivados del vuelco.

Publicidad

La escena causó conmoción en la zona, ya que el vehículo quedó volcado sobre el asfalto y la carga de carne se dispersó parcialmente. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de tránsito para ordenar la circulación y remover el rodado.