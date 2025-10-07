El crédito al sector privado en pesos registró en septiembre una caída del 1,8% en términos reales, interrumpiendo una racha de 17 meses consecutivos de crecimiento, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La contracción afectó principalmente a los préstamos destinados al consumo y a la actividad comercial.

El informe mensual del BCRA detalló que los préstamos con garantía real fueron los que mejor resistieron la volatilidad, con un aumento del 5,6% mensual, impulsado por los créditos hipotecarios, que subieron 8,7% y acumulan 15 meses de crecimiento consecutivo. Por su parte, los préstamos prendarios crecieron 2,9% mensual y 81,6% interanual.

En contraste, las líneas de consumo y comerciales sufrieron bajas:

Adelantos en cuenta corriente: -5,7% mensual.

Documentos comerciales: -3,9% mensual.

Tarjetas de crédito: -3,9% mensual, aunque +39,8% interanual.

Créditos personales: -0,1% mensual, pero +102,7% interanual.

La suba de las tasas de interés desde julio y agosto, junto con la volatilidad financiera, frenó la actividad crediticia, que había sido un motor de la recuperación económica a fines de 2024 y comienzos de 2025. A pesar de la caída mensual, el crédito en pesos como porcentaje del PBI se mantuvo por encima del doble del nivel observado a inicios de 2024, alcanzando el 8,9% del PBI, y 11,8% si se suman los préstamos en dólares.

El BCRA señaló que, pese a la desaceleración de la expansión mensual, el crecimiento interanual del crédito sigue siendo positivo, con un aumento general del 52,5% en términos reales, mostrando una recuperación sostenida en líneas con garantía real y un retroceso puntual en consumo y créditos comerciales.