El dólar oficial volvió a retroceder este viernes y le dio otra buena noticia al Gobierno de Javier Milei. En la cotización del Banco Nación, la divisa estadounidense cerró a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, lo que representó una baja de $15 respecto del cierre anterior y marcó el valor más bajo en lo que va del año.

La caída se dio en una semana con fuerte tendencia descendente. En los últimos cinco días hábiles, el dólar acumuló un retroceso de 35 pesos en el Banco Nación y se alejó de los valores superiores a $1.490 registrados hace apenas diez días.

Durante la última jornada hábil, el tipo de cambio oficial profundizó su baja y quedó a solo cinco pesos de uno de los pisos recientes, que se había ubicado en torno a los $1.450, consolidando así un escenario de mayor estabilidad cambiaria.

La tendencia bajista también se reflejó en el resto de las cotizaciones. En el mercado informal, el dólar blue se vendió cinco pesos por debajo de su último cierre, mientras que los tipos de cambio financieros mostraron retrocesos y el dólar mayorista quedó por debajo de los $1.445.

Este movimiento se dio en un contexto en el que el Banco Central implementa el nuevo esquema cambiario y ya lleva comprados US$562 millones desde enero. Además, el Gobierno enfrentó la primera licitación del año, en la que logró un rollover del 98% por $9,37 billones, aunque con una fuerte suba en la tasa de interés.

En los bancos, el promedio del dólar minorista se ubicó entre $1.460 y $1.470 para la venta, con un máximo registrado de $1.472.

En el segmento informal, el dólar blue cotizaba por la tarde a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una baja diaria del 0,34%.

Por su parte, el dólar mayorista cerró la semana en $1.443, a pocos pesos del nivel más bajo desde mediados de noviembre y a 103 pesos del techo cambiario, actualmente fijado en $1.546,18.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP descendía hasta los $1.472,2, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedía hasta los $1.512,7.

Finalmente, las reservas del Banco Central se ubicaban el jueves en US$44.646 millones, en un escenario seguido de cerca por el mercado.