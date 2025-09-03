El próximo jueves se vivirá un ambiente especial en el estadio Monumental, ya que la Selección argentina y Venezuela se medirán en un partido de Eliminatorias, el cual podría marcar el último encuentro oficial de Lionel Messi en el país. Sin embargo, el entrenador de la "Vinotinto", Fernando "Bocha" Batista, ha dejado en claro que este emotivo contexto no desviará a sus dirigidos del gran objetivo que tienen por delante: la clasificación al Mundial 2026.

"Vengo a arruinarlo (el festejo) en el buen sentido", declaró Batista en diálogo con ESPN, subrayando la importancia del partido para su equipo, que todavía no ha sellado su pasaje a la cita mundialista. Argentina, por su parte, ya se encuentra clasificada, y la AFA incluso anunció shows musicales para agasajar a Messi y al resto del plantel. Pese a ello, Venezuela saldrá al campo del Monumental en busca de un triunfo que le permita acercarse a su meta. "Se los dije a los muchachos, nosotros no vinimos a una fiesta. Vinimos a jugar algo importante", enfatizó el director técnico.

En cuanto al desarrollo del juego, Batista advirtió sobre la estrategia ante un rival de la talla de Argentina: "Contra esta clase de selecciones no podés fallar en las oportunidades que tenés; por ahí no vas a tener 10 oportunidades, pero podés tener tres o cuatro, y ahí es donde tenés que estar preciso". El encuentro entre ambas selecciones se disputará el próximo jueves a las 20:30 (hora argentina) en el Más Monumental y será transmitido por TyC Sports.