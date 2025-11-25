El duro mensaje de Marcleo Tinelli en medio de su escándalo familiar

En medio de un panorama personal complejo y con tensiones familiares expuestas mediáticamente, Marcelo Tinelli compartió un emotivo video en sus redes sociales para destacar el inmenso caudal de cariño y contención que recibe de sus seguidores. El reconocido conductor optó por abrirse a su comunidad digital para expresar su profunda gratitud ante el apoyo constante que le brindan en estos momentos difíciles.

Tinelli compartió su sentir y enfatizó la importancia del afecto recibido, no solo para él, sino para todo su entorno. En sus propias palabras, el conductor sostuvo: "Gracias a todos los que me han apoyado y han apoyado a mi familia en todo este momento". Este respaldo se vuelve crucial en un contexto donde incluso han surgido críticas de personas que trabajaron a su lado durante años, como Mariano Iúdica.

El impacto del acompañamiento en sus emociones fue el punto central de su mensaje. Profundizando en su agradecimiento, Tinelli expresó: "Gracias de corazón. No saben el amor impresionante que llega, no entra en mi corazón, es increíble. Lo sentimos todos". Estas declaraciones reflejan cómo la masiva demostración de afecto por parte de su audiencia se ha convertido en un pilar fundamental frente a la exposición pública de los conflictos y la coyuntura familiar.

Para finalizar, Tinelli hizo hincapié en la sensación de cercanía constante que percibe de su comunidad. Si bien confesó no poder responder cada mensaje, aseguró que siente su apoyo en todo momento. "Los siento todo el tiempo, en cada mensaje que leo, aunque por ahí no llego a responder todos. Gracias, los amo con toda mi alma. Gracias por todo ese amor que han tenido conmigo y con mi familia durante tantos años", concluyó, reafirmando su gratitud con total sinceridad.