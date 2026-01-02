Durante el fin de semana del viernes 2 al domingo 4 de enero de 2026, San Juan contará con una variada oferta de eventos deportivos recreativos y competitivos, disponibles para la participación y el disfrute de toda la comunidad. La agenda incluye fútbol y ciclismo, con actividades organizadas por clubes locales y apoyo del Gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Fútbol: Mundialito de Trinidad 2026

La 32° edición del Mundialito de Trinidad, el torneo infantil de fútbol más reconocido de San Juan con alcance nacional e internacional, se desarrollará desde el domingo 4 hasta el sábado 10 de enero. Participarán más de 40 equipos y 3.000 deportistas en distintas sedes simultáneas. El acto inaugural se realizará el domingo 4 a las 21:30 en el Estadio Ingeniero Domingo Alberto Martín, con la organización del Club Atlético Trinidad y el respaldo del Gobierno provincial.

Publicidad

Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026

En la tercera ronda de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur, se enfrentarán los clubes sanjuaninos Unión de Villa Krause y Peñaflor de San Martín. El partido de ida será el domingo 4 a las 20 horas en el Estadio 12 de Octubre, Rawson, bajo la dirección de Juan Pablo González, mientras que la vuelta se jugará el domingo 11 en el Departamento San Martín. En esta misma instancia, se disputarán otros encuentros de la región: Estudiantes de San Luis frente a Jorge Newbery de Villa Mercedes, Atlético Argentino de Mendoza contra FADEP y Pacífico de General Alvear frente a Huracán de San Rafael.

Liguilla de Santa Lucía

En el ámbito local, la Liguilla de Santa Lucía definirá las finales del Torneo Clausura 2025 de fútbol masculino este domingo 4 de enero en el Estadio San Juan del Bicentenario, Pocito. En Cuarta División, Lapetta se enfrentará a Sol de Mayo a las 15 horas, mientras que al término del partido se disputará la final de Primera División entre Lapetta y Yrigoyen.

Publicidad

Ciclismo: Clásica Doble Cerrillo y Clásica Doble Difunta Correa

El ciclismo también tendrá actividad con la 20° edición de la Clásica Doble Cerrillo, correspondiente al calendario de la Agrupación Provincial de Ciclismo Libres y Máster. La carrera se disputará el sábado 3 de enero, con largada a las 16 horas en Avenida Uñac, entre Calle 6 y 7, frente a la exfábrica de motocicletas en Pocito, y concentración desde las 15 horas. La llegada se realizará en el mismo punto de partida.

Por su parte, la 69° edición de la Clásica Doble Difunta Correa, correspondiente al campeonato sanjuanino en ruta 2025-2026 y organizada por el Club Ciclista Alvear, se llevará a cabo el domingo 4 de enero. La largada será a las 16 horas en Diagonal San Martín frente a la Plaza departamental de 9 de Julio, con concentración una hora antes, y la llegada se realizará frente a la Municipalidad de 9 de Julio.

Publicidad

Con esta programación, San Juan ofrece un fin de semana cargado de deporte, con actividades que combinan la competición y el disfrute recreativo, invitando a sanjuaninos y sanjuaninas a participar y acompañar los eventos deportivos locales.