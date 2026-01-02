Policía pide informar si te vas de vacaciones para reforzar rondas y evitar robos

Con la llegada de las vacaciones de verano, la Policía de San Juan hizo un llamado a la comunidad para que informe cuando vaya a ausentarse de sus viviendas, permitiendo así reforzar las rondas preventivas y reducir el riesgo de robos en domicilios deshabitados temporalmente.

El jefe de la Policía, Néstor Álvarez, explicó a DIARIO HUARPE que durante las fiestas de fin de año se registraron varios hechos ilícitos que están siendo investigados, aunque también destacó un dato alentador: se evitaron más de 30 robos gracias al trabajo preventivo de las fuerzas de seguridad.

"Tanto en el 24 y 25, 31 y primero, se han producido hechos ilícitos que están siendo investigados, pero también hemos tenido más de 30 flagrancias, es decir que se han evitado robos", señaló Álvarez.

Un trámite simple que salva

El funcionario policial enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana en materia de prevención del delito. Durante las más de 4.000 reuniones que la institución ha mantenido con vecinos en diferentes departamentos de la provincia, este mensaje ha sido recurrente.

"No cuesta nada, más allá de manejarlo a nivel interno con algún familiar para que cuide la casa, también pueden acercarse a la unidad operativa o a la comisaría para que nosotros tomemos nota y los tengamos presentes a la hora de la prevención, de las recorridas con las movilidades", explicó el jefe policial.

El procedimiento es sencillo: los vecinos solo deben informar en la comisaría correspondiente a su zona que se ausentarán de su vivienda durante determinado período. Con esta información, la Policía planifica rondas más frecuentes por esas propiedades.

Planificación del mapa del delito

Álvarez aclaró que no se trata de dejar una consigna policial permanente en cada domicilio, sino de intensificar la frecuencia de las recorridas preventivas en las zonas donde hay viviendas temporalmente deshabitadas.

"El mapa del delito muta de manera permanente y es una dinámica permanente. Entonces, es importante que nosotros sepamos ese dato para planificar la seguridad, para que nuestro móvil pase por ese barrio, por esa casa, por esa zona", fundamentó.

Esta estrategia permite a las fuerzas de seguridad optimizar sus recursos y focalizar la prevención en los puntos más vulnerables durante la temporada estival, cuando muchas familias se ausentan de sus hogares para disfrutar de las vacaciones.

La recomendación policial busca generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de la prevención colaborativa, especialmente en un contexto donde los delincuentes suelen aprovechar las casas deshabitadas durante el período vacacional para cometer robos.

Los vecinos interesados en informar sobre su ausencia pueden acercarse a la comisaría o unidad operativa de su zona para realizar este simple trámite que contribuye a mejorar la seguridad del barrio.