Judiciales > Nueva etapa judicial
El juicio por la muerte de Maradona comenzará en marzo de 2026
POR REDACCIÓN
El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ya tiene fecha de inicio. Según resolvieron los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, el debate comenzará el 17 de marzo de 2026 a las 10 de la mañana.
La decisión fue tomada este miércoles por los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes estarán a cargo de conducir las audiencias del proceso judicial.
El fallo judicial, al que accedió Infobae, hace lugar al pedido presentado a comienzos de octubre por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, responsables de la acusación. Junto a los abogados querellantes, habían solicitado celeridad para garantizar el avance del juicio.
De esta manera, el proceso que busca esclarecer las circunstancias de la muerte del exfutbolista argentino comenzará más de cinco años después del fallecimiento del astro, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.
La causa investiga posibles responsabilidades médicas y omisiones en la atención sanitaria que recibió Maradona en los días previos a su muerte. Se espera que el juicio se extienda por varios meses y cuente con la declaración de decenas de testigos.
