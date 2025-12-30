La ciudad chilena de La Serena decidió adelantar el Operativo Verano Seguro luego de una serie de robos que tuvieron como víctimas a turistas argentinos en los últimos días. Los hechos, que involucraron a un mendocino y a dos sanjuaninos, encendieron las alertas de las autoridades locales y motivaron una rápida reorganización del esquema de seguridad previsto originalmente para comienzos de enero, en plena temporada estival.

A partir del segundo párrafo, el director de Seguridad Ciudadana de La Serena, Gonzalo Benavente, explicó que los incidentes obligaron a acelerar decisiones ya planificadas. “Durante los últimos días se registraron tres sucesos que afectaron a turistas argentinos, lo que lamentamos profundamente. Como municipio venimos trabajando durante todo el año en la preparación de la temporada estival, pero estos episodios nos llevaron a reforzar de manera inmediata las medidas de seguridad”, señaló en radio Sarmiento.

Benavente indicó que la alcaldesa de la comuna convocó a un Consejo de Seguridad extraordinario, en el que participaron las policías y distintas áreas municipales. “Nuestra labor como Seguridad Ciudadana es principalmente preventiva, pero hay hechos que son de carácter policial. Estos robos, ocurridos incluso en condominios cerrados y estacionamientos privados, llaman la atención y requieren una respuesta coordinada”, sostuvo.

Según detalló el funcionario, las investigaciones apuntan a una banda organizada especializada en el robo de vehículos de determinadas características. “Se trata de una agrupación con un modus operandi definido, compuesta por personas con experiencia en este tipo de delitos. Existen indicios relevantes y registros de cámaras de televigilancia, aunque por tratarse de una investigación en curso no podemos profundizar en mayores detalles”, aclaró.

En ese contexto, el municipio solicitó adelantar el inicio del Operativo Verano Seguro, que contempla la llegada de refuerzos policiales a la zona costera. “El plan estaba previsto para comenzar a fin de año, pero se resolvió iniciarlo de manera anticipada. A partir de hoy se incorporan alrededor de 100 carabineros a la región, con una presencia reforzada especialmente en La Serena y Coquimbo”, precisó Benavente.

El director de Seguridad Ciudadana remarcó que, si bien los hechos generaron preocupación, el porcentaje de turistas afectados es bajo en relación con el volumen de visitantes argentinos que ingresaron al país. “Estos tres casos representan una cifra mínima frente a la cantidad de personas que han llegado. Eso no significa minimizar el problema, sino contextualizarlo y transmitir que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para prevenir nuevos delitos”, afirmó.

Finalmente, Benavente descartó de manera tajante versiones sobre una supuesta zona liberada o ataques dirigidos contra argentinos. “No existe ningún tipo de discriminación ni liberación de zonas. Al contrario, estamos especialmente atentos a la seguridad de los turistas extranjeros. Queremos que quienes nos visitan se sientan acompañados y sepan que cuentan con apoyo institucional durante toda su estadía”, concluyó.