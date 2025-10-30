El novio de Pampita nombró a una yegua igual que la modelo

La historia de amor entre Pampita y Martín Pepa continúa fuerte a poco más de un año de haber hecho pública su relación. Aunque la pareja decidió optar por la discreción tras algunas semanas de distancia, generadas por los compromisos profesionales del polista en Nueva York, pequeños gestos románticos mantienen su vínculo en el centro de la escena.

El último "detalle de Martín Pepa con Pampita" llamó la atención de sus seguidores. El polista decidió homenajear a su novia de una manera muy particular, nombrando a una de sus yeguas "La Caro". Esta elección es una referencia directa a Carolina Ardohain y refleja la forma en que la pareja mantiene viva la relación, lidiando con compromisos profesionales y la distancia temporal.

Martín Pepa no dudó en compartir este tierno homenaje en sus historias de Instagram, mostrando la yegua con el nombre dedicado a la modelo. Pampita, por su parte, replicó la publicación en sus propias redes, "evidenciando su sorpresa y felicidad ante el gesto de su novio".