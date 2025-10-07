El cantante de movida tropical conocido como El Polaco vivió un momento cargado de emoción y significado al recibir oficialmente su pasaporte polaco, tras haber conseguido la ciudadanía hace más de cuatro meses. La entrega del documento se convirtió en una celebración íntima que reflejó su orgullo por sus orígenes.

En un video difundido en sus redes sociales, se lo puede ver sentado en los jardines de la Embajada de Polonia en Buenos Aires, con una sonrisa permanente y el pasaporte bordó apoyado sobre un vaso. Una voz en off dio la bienvenida formal en español con acento polaco, destacando que su apodo artístico ahora cuenta con respaldo oficial.

Consultado sobre sus emociones, El Polaco respondió: “Bueno, la verdad que me siento muy, pero muy feliz. Muy contento. Ver y saber de mis antepasados, conocer un poco más de mi vida, de dónde salí, de dónde fue todo, es algo que cierra un montón de cosas en mi vida. Así que muy contento”.

La charla, amena y llena de sonrisas, también giró hacia sus proyectos futuros. Sobre su primer viaje a Polonia, anticipó: “Sí, si Dios quiere, el año que viene se vendrá una gira por todo Europa. Y mi idea era terminar en Polonia. Ir allá a conocer, quedarme un tiempito para poder conocer que no conozco”. Este plan combina su pasión musical con el deseo de reconectar con sus raíces familiares.

En tono distendido, la entrevistadora bromeó sobre su apodo: “¿Tu familia todavía te dice El Polaco o, ahora que es oficial, van a llamarte Señor Polaco?”. Él contestó con humor: “En casa me dicen Ezequiel igual, pero todos me dicen Polaco. Así que los dos nombres que tengo son al pedo”. Para cerrar, El Polaco pronunció la frase en polaco “Niech żyje Polska” (“viva Polonia”), recibiendo elogios y aplausos en la Embajada.

La Embajada de Polonia en Buenos Aires compartió en sus redes sociales la visita del cantante, sumándose a la celebración por este momento especial. Este hecho fue la culminación de un proceso iniciado meses atrás, cuando el 11 de junio El Polaco anunció públicamente que había obtenido la ciudadanía polaca, agradeciendo el apoyo recibido durante el trámite.

Los seguidores del artista reaccionaron con cariño y humor ante la noticia, con comentarios como “El auténtico Polaco con papeles y todo” y bromas sobre su identidad cultural. El influencer Julián Serrano también destacó el acontecimiento calificándolo de “Épico, bien ahí”.

Para El Polaco, obtener el pasaporte polaco representa mucho más que un documento legal: es una forma de honrar sus orígenes y cerrar capítulos personales. Con la emoción a flor de piel, enfrenta una nueva etapa que combina su carrera musical con el reencuentro con sus raíces, proyectando una gira europea que promete ser un hito en su trayectoria.