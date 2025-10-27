Santiago Caputo utilizó su cuenta en la red social X para celebrar con un breve tuit el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, resultado que le dará al presidente Javier Milei mayor fortalece en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

"3:19" fue el escueto mensaje del "Mago del Kremlin". Pero no es una referencia menor. Se trata del pasaje del libro de Macabeos 3:19, que Milei cita desde la campaña como un mantra: "La victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que viene del cielo".

Caputo fue uno de los que acompañó a Milei en el escenario montado en el búnker de LLA en el Hotel Libertador. El Presidente lo saludó a lo último de los agradecimientos junto a su hermana Karina, y aseguró que ambos fueron los responsables del "milagro" del triunfo.