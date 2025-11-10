Paula Robles y el escándalo familiar: su única prioridad es "cuidar a Juanita"

Paula Robles rompió el silencio en medio del escándalo de la familia Tinelli. El conflicto familiar incluye las deudas de su ex, Marcelo Tinelli, las amenazas de muerte a su hija Juanita, y las fuertes opiniones de Cande y Mica Tinelli. También se sumaron los dichos en su contra de Soledad Aquino.

Robles, con un perfil diferente, generalmente evita a los medios, siguiendo una filosofía budista. Sin embargo, la madre de Juanita fue abordada por la prensa a la salida de una nueva función de su espectáculo en El Portón de Sanchez.

La actriz, que se sumó en octubre al espectáculo “Ahora vos” junto a Lali Rosetti, fue tajante con su declaración a la prensa: “Lo único que quiero es cuidar a Juanita”.

Las frases de Soledad Aquino no pasaron desapercibidas en este contexto, ya que la mamá de Mica y Cande habló muy mal de Juanita, diciendo que no creía lo de las amenazas. Aunque Aquino luego pidió disculpas, la polémica interna se intensificó cuando Cande Tinelli opinó que su madre era la única ex que no quedó con dinero del conductor tras la separación.