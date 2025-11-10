Tini Stoessel y María Becerra en pleno show: "Amiga, ¿no quedó un fernecito para mí?"

Tini Stoessel y María Becerra volvieron a deslumbrar juntas, esta vez en el escenario de FUTTTURA. María Becerra fue la invitada especial en el séptimo concierto de la gira de Tini en Buenos Aires, realizado este sábado 8 de noviembre de 2025.

Frente a miles de fans, ambas cantaron juntas sus éxitos "Miénteme" y su reciente colaboración "Hasta que me enamoro". El anuncio de su segunda canción juntas, "Hasta que me enamoro," lanzada en septiembre de 2025, ya había generado mucha expectativa. Su química musical se solidificó con el gran éxito de "Miénteme," lanzado en abril de 2021. Previamente, habían colaborado en 2020 en la canción "High," junto a Lola Índigo.

El cariño de ambas artistas quedó demostrado en el escenario. María preguntó en el bar montado sobre el escenario: "Amiga, ¿no quedó un fernecito para mí?". Tini corrió a saludarla diciendo: "Maria quiere fernet".

Lejos de cualquier competencia, las artistas se mostraron unidas. Ambas mantienen una buena relación profesional y personal. De hecho, Tini ha felicitado públicamente a María por proyectos como el anuncio de su álbum Quimera.