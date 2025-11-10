El joven que murió en Caucete iba a alta velocidad y no usaba casco

La combinación fatal de exceso de velocidad y la ausencia de casco protector causó la muerte de un joven de 25 años en un accidente ocurrido el domingo por la noche en el barrio Enoé Mendoza de Caucete. La víctima, identificada bajo el apellido Lezcano, perdió la vida al impactar contra el asfalto tras descontrolar su motocicleta.

Según la reconstrucción preliminar del siniestro, el conductor circulaba a alta velocidad cuando ingresó al barrio Enoé Mendoza. Testigos del hecho señalaron que la excesiva velocidad le impidió mantener el control del vehículo al tomar la calle Proyectada, lo que provocó que fuera despedido violentamente hacia el pavimento.

El impacto resultó particularmente grave ya que, según confirmaron las autoridades, el joven no utilizaba casco de protección en el momento del accidente. La falta de este elemento de seguridad básico exacerbó las lesiones craneofaciales al golpear directamente su cabeza contra el asfalto, causándole la muerte de manera instantánea.

Personal de la Comisaría 9ª y de Criminalística trabajó en el lugar para determinar las circunstancias exactas del hecho. Las pericias técnicas confirmaron que la velocidad inadecuada fue el factor desencadenante del accidente, mientras que la ausencia de casco se constituyó como el elemento determinante en el desenlace fatal.