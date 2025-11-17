Wanda Nara había anunciado, allá por principios de abril de 2025, que se encontraba organizando su propia serie de Netflix, un proyecto que sería al mejor estilo de Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo. La mediática había contado que el rodaje estaba próximo a comenzar y que empezarían a grabar en mayo. Su amigo, Kennys Palacios, incluso había confirmado esta información.

Wanda había compartido la noticia en su cuenta de Instagram con entusiasmo: "Algo que ya les puedo contar, es que firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón quieren y me pedían. Se viene Wanda Nara: la serie, por Netflix. Empezamos en mayo a grabar y no quería dejar de contarles".

Aunque se llegó a mencionar el nombre de la famosa actriz Valentina Zenere para interpretarla, Wanda aclaró que el proyecto se trataría de una especie de reality. En sus historias de Instagram, la mediática subió un video donde una de sus hijas hablaba del reality de Marcelo Tinelli, contando que su madre quería grabar algo igual, pero llamado Las Nara. También se había hablado de que la conductora habría cobrado una suma de 500 mil euros por grabar la serie.

No obstante, una reciente noticia lo habría cambiado todo. El mes de mayo pasó hace tiempo y no se han visto ni imágenes ni adelantos de este proyecto.

Según Nahuel Saa, quien lo aseguró en Infama, "Nos engañó, otra vez, a todos. Anunció que se venía la serie de Wanda con Netflix". Saa afirmó que, desde el "riñón de la plataforma", le informaron que "nunca estuvo en sus planes haber una bopic sobre ella". El periodista concluyó que Wanda Nara "inventó todo esto, es totalmente falso".