"No quedaba nunca solo": la picante revelación de Maxi López sobre Mauro Icardi
Maxi López se ha convertido en una figura de interés para los medios desde su participación en MasterChef Celebrity en Argentina. El exjugador se animó a compartir anécdotas como profesional y a hablar de su pasado como esposo de Wanda Nara.
En el programa Paren la Mano, López relató lo que fue enfrentarse a Mauro Icardi después del famoso episodio conocido como la “Icardeada”. Este término nació después de que Wanda Nara confirmara su noviazgo y posterior casamiento con Mauro Icardi, pocos meses después de su divorcio de Maxi López, en medio de rumores de infidelidad. Luego de esto, ambos futbolistas debieron verse las caras en la Serie A de Italia.
Alfredo Montes de Oca le preguntó directamente a López en Paren la mano: "¿Por qué nunca hubo piñas con el otro? En su momento, hablo". La respuesta de Maxi López fue picantísima: "No quedaba nunca solo", lanzó el ex futbolista.
Sin embargo, López intentó salir rápidamente del tema, dejando en claro que ahora se encuentra mucho más tranquilo y que ya no busca ese tipo de conflictos. Recordó que se enfrentaron en Italia en dos oportunidades, cuando él era jugador del Sampdoria y Torino, y Mauro Icardi estaba en el Inter, equipo en el que habían sido compañeros.
Cuando Alfredo insistió preguntando si lo fue a buscar, López solo se limitó a sonreír y asentir, sin dar más aclaraciones o dejar lugar a la duda. López sentenció que no iba a hablar más del tema porque "hoy hay paz". Agregó que ahora piensa las cosas antes de decirlas.