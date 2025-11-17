El casamiento de Coco Sily y Chimi Meza reunió a numerosos famosos invitados. Uno de ellos fue Mariano Iúdica, quien llegó al evento en medio de una intensa controversia generada por sus dichos sobre Marcelo Tinelli.

Iúdica, quien asistió al casamiento junto a su esposa, había generado un gran escándalo tras opinar sobre el conflicto familiar y económico que atraviesa Tinelli en el programa Infama. Aunque pudo aclarar sus dichos con el propio Marcelo Tinelli, su entorno cercano no se lo perdonó. Figuras como Carla Conte, José María Listorti y Marcela Feudale le declararon abiertamente la guerra.

Publicidad

La llegada de Iúdica al evento generó incomodidad. Según relató la periodista Laura Ubfal en Infama, Mariano llegó tarde, una vez que la ceremonia ya había comenzado, y no brindó notas a la prensa, sino que ingresó por un costado.

Lo más llamativo fue que "Tuvieron que rearmar las mesas por su presencia". Esta reestructuración fue necesaria debido a que Carla Conte, invitada con Ezequiel Corbo, se encontraba entre los asistentes. Además de Conte, "otra gente que estaba sentada con Iúdica no querían estar con él".

Publicidad

La animosidad hacia el conductor es palpable. Carla Conte, quien era una de las invitadas al casamiento, había manifestado públicamente su opinión sobre Iúdica: "Ninguna de las mujeres que trabajaron con él tienen buenos recuerdos". Conte lo describió como "un desagradable" y señaló que "Él se cree que es Jesús, creador de todo". Además, la invitada afirmó en Bondi que Iúdica es "un tipo al que nadie quiere, lo que pasa es que nunca se dijo".

Marcela Feudale, otra figura cercana al entorno de Tinelli, también se sumó a las críticas, explicando que escuchó a Iúdica decir "varias cosas de gente que yo quiero y que son inconvenientes".

Publicidad

Por su parte, el conductor de Polémica en el Bar se defendió ante las críticas. Iúdica declaró: "Ya hablé y dije lo que tenía que decir de Marcelo. Ellos que hablen, los mandan a hablar".