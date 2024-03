Una historia de superación y solidaridad. Víctor Villaroel es un sanjuanino que se dedica hace más de 30 años al oficio de zapatero. Su historia comenzó en un contexto de crisis, cuando no tenía con qué mandar a sus hijos a la escuela, por lo que decidió aprender el oficio para arreglar sus propios calzados y así poder hacerle frente a la necesidad. Hoy en día, a través de las redes sociales, realizó una publicación para concientizar y brindar su solidaridad a quienes más lo necesitan. “No dejes de mandar a tu hijo a la escuela, su futuro no tiene precio”, mencionó.

Villaroel dialogó con DIARIO HUARPE y contó sobre sus inicios y sobre el mensaje que le quiere dejar a la sociedad sanjuanina. “Cuando yo comencé con esto del taller de calzados fue por mis hijos, allá por los 80’/90’ y tuve que aprender este oficio para poder mandarlos a la escuela” expresó. Además, comentó sobre su discapacidad, que no es un impedimento para poder realizar lo que le gustaba.

“Yo soy discapacitado, tengo una sola mano. Creo que soy el único zapatero en el país con esa condición, pero lo que hice, fue por mis hijos”, expuso.

Víctor además de trabajar en su taller de calzados, es empleado público en la Municipalidad de Rivadavia. Les agradece a sus padres por el nivel de estudio que tiene. “Gracias a que mis padres me dieron la posibilidad de acceder a la educación, yo terminé la secundaria. Gracias a dios mis padres me instruyeron y he tenido la suerte de trabajar. Por eso me ha gustado siempre trabajar, porque me permite acordarme de todas las que hemos pasado con mi familia para poder mandar a nuestros hijos a la escuela”, dijo el zapatero.

El taller de calzados lo tiene en su casa, en el Lote Hogar 3, manzana G casa 13, en la localidad de La Bebida, en Rivadavia. “La casa que tengo, me la hice yo también. Allí tengo mi taller de calzado. Me gusta y me apasiona mucho ayudar y si la gente no puede comprar unos zapatos de $40.000, por ahí con $4.000 arregla unas zapatillas”. El nombre del taller es en homenaje a su hija, Pamela Claudia, quien falleció el año pasado debido a una enfermedad a sus 37 años.

Con respecto a los arreglos que él realiza, deja los zapatos como nuevos. “En los calzados, se toma en cuenta el precio de un zapato nuevo, porque yo los dejo como nuevos y se calcula en un 10% de su valor. Por ejemplo si sale $40.000, el costo del arreglo es de $4.000, porque tengo que sacar de ahí el tema de los materiales”, dijo Villaroel.

Por último, comentó que no tiene problema en donar sus trabajos con tal de que los niños no falten a la escuela, ya que la educación y su futuro no tienen un precio. “Si la gente tiene su calzado y quiere donarlo puede traerlo y yo lo arreglo para dárselo a alguien que lo necesite. Si hay alguna gente que no puede mandar a los niños a la escuela y yo tengo calzado para ofrecerles, o ellos tienen calzado, pero no tienen plata para arreglarlo, que se acerquen y yo les realizo el trabajo sin cargo. Dios me ayuda siempre”, dijo Víctor.

“Mi estímulo, mi objetivo es el de superarme todos los días, la gente me da mucho y es muy generosa, por eso siempre me animo a hacer el bien”, agregó. Por último comentó que atravesado por la necesidad de mandar a sus hijos calzado a la escuela, se superó y realizó el oficio con una sola mano, “el que tiene ganas de hacer las cosas las hace, es pura superación”.

A modo de mensaje para la sociedad sanjuanina finalizó diciendo que “hay que superarse, siempre hay que superarse. Hay muchos problemas y limitaciones, eso lo tenemos todos. Es importante que la gente deba pensar en que hay una salida, siempre hay que buscarla. Si uno se cae hay que levantarse porque siempre hay una nueva oportunidad, mientras se respire hay oportunidad”, cerró.

Contactos

El taller de calzados Pamela Claudia está ubicado en el Lote Hogar 3, manzana G casa 13, en La Bebida, Rivadavia. Cuenta con Facebook a nombre de Víctor Villaroel. Si no, se puede contactar a su número de teléfono que es 2645563808. O bien, en su trabajo, ya que él desempeña tareas en la parte de Turismo Cultura y Deportes de la Municipalidad de Rivadavia.