La campaña rumbo a las elecciones 2025 volvió a estar marcada por la tensión. Durante la recorrida de cierre en Corrientes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el candidato libertario Lisandro Almirón fueron evacuados en medio de corridas y empujones.

Según registraron medios televisivos, un grupo de manifestantes se acercó a la caravana libertaria con gritos y empujones en la zona donde se encontraba la hermana del presidente Javier Milei. Ante la situación, la custodia oficial decidió trasladar rápidamente a las autoridades en autos oficiales.

Publicidad

En los últimos días, organizaciones vinculadas a reclamos por las partidas de discapacidad habían realizado manifestaciones en la zona. Cuando advirtieron la recorrida libertaria, se acercaron a interrumpir. De acuerdo a los primeros informes, los incidentes se desataron cuando militantes libertarios respondieron a las provocaciones. El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal, con apoyo de la Policía de Corrientes.

Desde La Libertad Avanza responsabilizaron a militantes políticos locales. “Militantes políticos del gobernador Valdés irrumpieron violentamente en la caminata”, señalaron en un comunicado. En tanto, Karina Milei escribió en redes: “Lisandro es Milei”, en respaldo al candidato Almirón.

Publicidad

El propio candidato se expresó tras los incidentes: “Patearon las puertas de los vehículos y vinieron a alterar el cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con mucha alegría. El 31 de agosto los correntinos vamos a ir votar por el cambio y la libertad”, aseguró.

Uno de los momentos más tensos fue protagonizado por el influencer libertario Iñaki Gutiérrez, quien discutió con un camarógrafo. “Él le pegó una patada al auto. ¿Vos viste el video? Cuando lo veas, vas a darte cuenta que tenemos razón. Pateó un auto oficial. Están muy equivocados que por hacer periodismo pueden pegar al auto oficial”, sostuvo.

Publicidad

Por el momento, hay dos detenidos vinculados a organizaciones políticas.

Antecedentes de violencia en la campaña

El episodio en Corrientes ocurre a menos de 24 horas del ataque a la caravana presidencial en Lomas de Zamora, donde también se produjeron agresiones contra el presidente Javier Milei y José Luis Espert, candidato a diputado. En ese hecho, los manifestantes arrojaron objetos al vehículo presidencial y tres personas fueron detenidas.

Entre los identificados se encuentran Thiago Román Florentín, de 22 años, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), que exigió su liberación en redes sociales; Diego Martín Paz, vinculado a la barra disidente de Arsenal Fútbol Club y con antecedentes por violencia en espectáculos deportivos; y José Marcelino Dabrowsky, de 56 años, quien bloqueó el paso de la comitiva, aunque la fiscalía no tomó medidas en su contra.

Los incidentes en Corrientes y Buenos Aires marcan un clima de creciente tensión en la recta final hacia las elecciones provinciales y nacionales de 2025.