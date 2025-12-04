En medio de la conmoción generada por las recientes condenas por presunta mala praxis en San Juan, el Sindicato Médico provincial difundió un mensaje que reavivó el debate dentro y fuera del ámbito sanitario. El comunicado, publicado el miércoles pasado en las redes oficiales de la entidad bajo el Dìa del Médico, acusó a sectores de prensa de impulsar “escraches” y de exponer a profesionales sin el debido contexto.

El pronunciamiento llega días después de la condena a la obstetra Daniela Saldívar y, previamente, al otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, fallos que marcaron un punto de inflexión en el clima interno de la actividad. Según el texto, la mediatización de estos hechos “no es casual”, sino parte de una dinámica que, aseguran, busca instalar una condena social hacia los médicos.

“Detrás de cada profesional hay una historia de vida puesta en riesgo”, expresó el gremio, y señaló que los casos difundidos “forman parte de estadísticas” que no siempre se comunican con precisión. Además, sostuvo que cada episodio “afecta a la profesión” en un contexto en el que “cada día cuesta más ser médico”.

El comunicado también denuncia que la información que aparece en los medios “no sale de los centros asistenciales”, y reclamó a esas instituciones una defensa más contundente de sus trabajadores. En el mensaje, el Sindicato insistió en que la situación requiere una respuesta política que ordene el escenario y reduzca la conflictividad.

Finalmente, el texto cuestiona las opiniones que circulan sobre los casos de mala praxis y desafía a los críticos a “calzarse un ambo” para comprender la realidad del sistema sanitario desde adentro.