Los electrodomésticos son elementos fundamentales en la vida cotidiana, facilitando diversas tareas y fomentando la convivencia familiar. Gracias a los avances tecnológicos, estos dispositivos han evolucionado y hoy ofrecen múltiples funciones adaptadas a las necesidades modernas.

Sin embargo, estos aparatos también pueden generar preocupaciones, tanto por el riesgo de accidentes domésticos como por el impacto económico que representan. El consumo energético de cada electrodoméstico influye directamente en el valor final de la factura de luz, donde algunos dispositivos demandan mucha energía y otros consumen cantidades significativamente menores.

Publicidad

Un concepto importante a considerar es el “consumo en espera”, que se refiere a la energía que algunos aparatos utilizan incluso cuando están apagados pero conectados, lo que puede elevar el gasto sin que el usuario lo note.

Para ayudar a reducir el gasto energético y contribuir al cuidado ambiental, existen electrodomésticos que destacan por su bajo consumo. Según el portal Tarifaluzhora, estos son algunos de los más eficientes:

Publicidad

Bombillas LED: Consumen entre 4 y 5 vatios por hora, una cifra muy inferior a las bombillas tradicionales que rondan los 25 vatios, lo que representa un ahorro considerable.

Computadores portátiles: Su consumo puede ser hasta un 50 % menor comparado con los computadores de escritorio. Es fundamental cargarlos solo cuando sea necesario, ya que dejarlos conectados durante su uso incrementa el gasto energético y daña la batería.

Microondas: Este electrodoméstico destaca por su eficiencia, ya que calienta los alimentos directamente sin necesidad de precalentar superficies, lo que reduce el uso de otros aparatos como hornos o vitrocerámicas, que consumen más energía.

Televisores LED, LCD, OLED y QLED: Estos modelos consumen considerablemente menos energía que las pantallas de plasma. Es importante apagarlos completamente y evitar el modo stand-by para maximizar el ahorro.

Placas de inducción: Su tecnología permite transmitir el calor directamente a la cazuela, evitando pérdidas y consumiendo menos energía, lo que las convierte en una opción práctica y eficiente para la cocina.

Además de elegir electrodomésticos con bajo consumo, es recomendable adoptar hábitos que reduzcan el gasto energético en el hogar, beneficiando tanto la economía familiar como el medioambiente.