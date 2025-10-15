El mundo Boca se vio sacudido este martes 15 de octubre por la confirmación de la salida de Sergio "Chiquito" Romero del club de La Ribera, para sumarse a las filas de Argentinos Juniors. La decisión del arquero, que ya había anunciado internamente su deseo de buscar nuevos rumbos, generó una ola de reacciones, pero ninguna tan emotiva como la de su esposa, Eliana Guercio.

La modelo y panelista, conocida por su incondicional apoyo a la carrera del futbolista, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje a Romero, resaltando no solo su carrera profesional, sino la calidad humana que lo define en la intimidad.

Bajo una de las últimas publicaciones del arquero en el predio de entrenamiento de Boca, Guercio escribió: “Sos el pibe más genial del mundo, de este mundo y de todos los q puedan existir. Te admiro SIEMPRE”. Pero fue la frase siguiente la que sintetizó la profundidad de su vínculo y su visión de la vida en pareja: “Gracias por enseñarme que la vida es otra cosa. Te amo con todo mi corazón”.