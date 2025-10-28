Publicidad
Empresa sanjuanina busca Community Manager

Empresa abrió convocatoria para cubrir el puesto de Community Manager. Se busca personal con manejo de redes sociales y conocimientos en diseño gráfico o creación de piezas publicitarias.

Hace 1 hora
El perfil requerido debe contar con experiencia comprobable en el manejo de plataformas digitales.

Empresa sanjuanina anunció una nueva oportunidad laboral dirigida a profesionales del área de la comunicación digital. En esta ocasión, se busca incorporar a un Community Manager con experiencia en gestión de redes sociales y conocimientos en diseño gráfico, orientado a la creación de contenido visual y piezas publicitarias.

Según la publicación, el perfil requerido debe contar con experiencia comprobable en el manejo de plataformas digitales, planificación de estrategias de comunicación en redes, elaboración de campañas y diseño de materiales promocionales para entornos online.

Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico onitdigitalservices@gmail.com, indicando en el asunto el puesto al que aplican.

 

