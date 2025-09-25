El mediodía del miércoles se registró un robo en una vivienda del barrio Algarrobo Verde, en Villa Santa Rosa, departamento 25 de Mayo. La damnificada llamó al 911 cuando advirtió que desconocidos habían ingresado a su domicilio mientras ella se encontraba en el baño.

Según relató la mujer, los delincuentes huyeron en un camión y un automóvil color gris por calle 5 en dirección a la Ruta Provincial 270. De inmediato, la Policía montó un operativo y logró interceptar a ambos vehículos a pocos metros de esa ruta.

Publicidad

En el camión Iveco, perteneciente a la empresa Gui-Hogar, viajaban Gonzalo Exequiel Molina (35), Emiliano Pérez (19) y Camilo Sarmiento (36), todos con domicilio en Chimbas y Rawson. En el automóvil Chevrolet Astra iba como conductora Melisa Janet Arce (31), también oriunda de Chimbas.

Durante la inspección del camión, los efectivos encontraron una heladera vitrina, una balanza marca System, una cortadora de fiambre color naranja y parte del dinero denunciado como robado, correspondiente a billetes de $10.000 y $20.000. En total, se recuperaron $100.000 en efectivo.

Publicidad

Por disposición del fiscal de Flagrancia, Juan Martín Mattar, todos los ocupantes quedaron aprehendidos y se les secuestraron sus teléfonos celulares, además de los elementos sustraídos. Se inició el Legajo N° 10/25 a cargo de la Unidad Fiscal de turno.

La investigación continúa para determinar el destino del dinero faltante y esclarecer el rol de cada uno de los detenidos en el hecho.