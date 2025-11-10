La China Suárez mostró cómo son los últimos días de sus hijos en Turquía

La China Suárez junto a sus hijos y Mauro Icardi tienen previsto volver a Argentina el próximo 11 de noviembre. Su regreso ocurre tras protagonizar un escándalo con Wanda Nara, quien acusó a Icardi de no regalarle nada a su niña menor por su cumpleaños, mientras que sí gasta dinero en su actual pareja. A la espera del viaje de regreso, disfrutaron de los últimos días en Estambul.

La actriz, en lugar de quedarse callada ante las acusaciones, subió imágenes de su fin de semana con sus hijos y su novio. En el posteo, la China Suárez escribió: "Nosotros amamos Estambul". En las fotos compartidas, se la ve posando con Amancio y Magnolia, junto a diferentes platos que probaron y postales de los lugares más lindos de la ciudad turca.

Estas fotos de la China Suárez llegaron justo el día en el que el Galatasaray perdió 1 a 0 con la presencia de Mauro Icardi. Probablemente, la actriz no asistió al estadio a verlo porque él jugó como visitante a 500 kilómetros de Estambul. Por ello, la actriz aprovechó para disfrutar de la ciudad con sus dos hijos menores.

En Argentina, Rufina, la hija mayor de la China Suárez, ya se encuentra junto a su padre, Nicolás Cabré. Se espera que la actriz llegue al país con Mauro Icardi y sus dos pequeños el martes 11 de noviembre. Los menores pasarán, aproximadamente, 20 días con Benjamín Vicuña y podrán celebrar su cumpleaños juntos.

Por su parte, Mauro Icardi pretende encontrarse con sus hijas. El futbolista aprovechó esta semana para volver a Argentina porque hay fecha FIFA y él no está obligado a seguir entrenando para el Galatasaray hasta que se reanude el torneo. Wanda Nara estaría colaborando para que el encuentro suceda. El futbolista pidió garantías para poder salir del país cuando lo necesite, y el juez se las concedió.