Teté Coustarot se refirió a su vida personal y profesional. A sus 75 años, la ex modelo y conductora está al frente de Argentina de película, los sábados a la noche por América, y de su programa en Radio 10 los fines de semana.

En lo amoroso, Coustarot está en pareja hace más de 20 años con el empresario Carlos Gaziglia. Al ser consultada sobre su relación, Teté confirmó que este año pasaron los 20 años juntos y que todo marcha "fantástico".

Respecto a la convivencia, la conductora reveló que tuvieron que cambiar la dinámica de su relación de manera inesperada. "Con Carlos hemos pasado por un montón de etapas en estos 20 años juntos, ¡todo tipo de etapas! Hasta la pandemia pasamos juntos, conviviendo".

Teté explicó que antes de ese momento, "Cada uno vivía en su casa". No obstante, convivieron antes de la pandemia y "ya nos quedamos juntos". La decisión de compartir el mismo techo fue "medio de sopetón", aunque ambos están "encantados".

Para Teté, es fundamental "compartir todo" y tener un par. Lo más importante para ella es la calidad de persona de su pareja. "Tener un cómplice en la vida para todo es muy importante; un compañero", afirmó.

La pareja disfruta mucho viajar juntos y tratan de "acomodar los días para estar juntos y los viajes también para poder hacerlos". Coustarot, quien se reconoce como una mujer muy viajera, aún tiene pendiente conocer China, pero le encantaría volver a Estambul, un lugar que le "fascina".