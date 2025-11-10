Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, los tres jugadores del Atlético de Madrid que habían sido citados por Lionel Scaloni para el amistoso ante Angola, fueron desafectados de la Selección Argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que la decisión de apartar a los tres futbolistas del Colchonero de la convocatoria se debe a que no llegaron en tiempo y forma con los trámites vinculados a la vacuna contra la fiebre amarilla. Esta vacuna era necesaria para ingresar al país africano. Por esta razón, los jugadores no serán parte del encuentro de la Albiceleste, que se realizará este viernes a las 13.

Publicidad

Estas ausencias se suman a la baja de Enzo Fernández, confirmada el fin de semana. El futbolista de Chelsea no podrá estar debido a que padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación. Estas bajas representan un nuevo inconveniente para el entrenador. Scaloni ya había tenido que prescindir de los jugadores que militan en el fútbol argentino (Leandro Paredes, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses) para que pudieran estar presentes en la última fecha de la fase regular del Clausura.

A pesar de las bajas, hay buenas noticias para el técnico campeón del mundo. En las últimas horas, sumó a dos defensores: Kevin Mac Allister, quien podría tener su debut con la Mayor, y Lisandro Martínez, quien vuelve tras su lesión ligamentaria, aunque solo será parte de los entrenamientos. A su vez, el cuerpo técnico también llamó a último momento a Emiliano Buendía.

Publicidad

El cuerpo técnico usará los entrenamientos, que serán hasta el jueves en Alicante, España, para evaluar a los jugadores. Esto se debe a que en esta fecha FIFA solo afrontará un amistoso, ya que no se logró cerrar un rival para un segundo partido.