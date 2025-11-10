Manuel Wirtz conmovió a todos al contar uno de los momentos más difíciles de su vida. Durante una entrevista reciente en el programa Almorzando con Juana, el artista reveló que durante la pandemia atravesó una grave complicación de salud por COVID-19 que casi le cuesta la vida.

Wirtz se tomó unos minutos para expresar el cariño que siente por Dante Gebel, quien se convirtió en uno de sus amigos y mentores. Wirtz dijo: "Es mi pastor, no tengo ningún problema en decirlo porque yo soy un tipo que a los 29 años abracé a Jesús y ahora estoy acá dando este testimonio gracias a él".

Sobre el presentador, Wirtz remarcó que Gebel hace "muchas cosas por el prójimo que nadie sabe". También aseguró que la gente que lo conoce descubre quién es él, un tipo "muy copado, muy noble y muy honesto".

El actor contó que conoció a Gebel hace mucho, desde que el pastor fue a dar una charla en San Nicolás, un lugar donde Wirtz colaboraba con un hogar. Fue a partir de allí que Gebel le dio una mano "muy grande durante la pandemia".

Wirtz confesó que él no la pasó bien a nivel salud, pues "casi me voy por el covid y él estuvo presente con mi familia bancando". El artista detalló que estuvo "Casi entubado, neumonía bilateral y agradezco porque sé que hay mucha gente que se quedó".

Remarcó que Gebel "Estuvo acompañándome y acompañó a mi familia, como lo hizo otra gente que conozco". Por último, Manuel Wirtz mencionó el trabajo que hace el pastor en el ciclo La Divina Noche de Dante, señalando que está haciendo un buen programa de televisión, "desde un lugar distinto, diferente y con su manera".