Maxi López, picante tras renuncia de Valen Cervantes a MasterChef: "Yo lo pasé, la viví"

Maxi López habló sobre su experiencia como futbolista profesional con una pareja mediática, haciendo referencia a su pasado como esposo de Wanda Nara. El exjugador no sabe si la pareja "determina tanto" en la carrera de un futbolista, ya que lo más importante es "el nivel y el club que representa".

Sin embargo, el exjugador señaló que si un futbolista tiene una pareja que "combina la parte famosa, mediática, es un disparador a la hora de hablar" porque cuando "las dos profesiones se potencian para los medios es algo súper llamativo".

Maxi López, quien estuvo casado con Wanda Nara y vivió un divorcio escandaloso, admitió: "Yo lo pasé, la viví, sé lo que es". Esta declaración se dio a conocer justo cuando se rumorea que su compañera de MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes, renunció al programa para volver a Inglaterra con su pareja, Enzo Fernández, supuestamente a pedido de él.

Respecto a su propia participación en MasterChef Celebrity, el exjugador explicó que se animó a explorar esta propuesta, la cual había recibido otros años, pero que en aquel momento no aceptó por otros proyectos. López indicó que lo charló y maduró "un par de veces" con su pareja, quien lo está esperando en Suiza, embarazada y con su hija pequeña.

Maxi López afirmó que su pareja le "dio el empujón" para animarse, y que lo está "disfrutando". El futbolista resaltó que hoy en día solo hace las cosas que le hacen disfrutar. Además, destacó que la participación en el reality le tiene cerca de sus hijos, lo cual es una de las "muchas cosas positivas", y concluyó que "el esfuerzo vale la pena".