Lourdes Fernández se reencontró con su mamá tras ser secuestrada por su ex

Lourdes Fernández fue noticia por una situación privada que se hizo pública, luego de que su madre, Mabel López, denunciara que la cantante estaba "desaparecida" y que temía por su integridad. A partir de esto, se conoció una historia de presunta violencia de género.

La preocupación fue enorme, con una jornada intensa que incluyó la intervención de la policía y de la Justicia. La cantante de Bandana fue rescatada por un estado delicado de salud.

La situación de presunta violencia culminó con la detención de su ex, Leandro García Gómez. Él tiene prisión preventiva. Fue acusado de lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género por tres hechos registrados el 19 de enero, el 17 de octubre y el 23 de octubre.

Según un fallo, García Gómez tuvo una “actitud elusiva y obstructiva” ante la justicia. El juez destacó que el acusado, en dos oportunidades, negó u ocultó la presencia de Lourdes en su domicilio cuando acudió personal policial, un accionar clave para ordenar su prisión preventiva, ya que representaría un riesgo para la víctima y para el proceso judicial. García Gómez está alojado actualmente en la División Seguridad Centro de Contraventores de la Ciudad de Buenos Aires.

Después de estos episodios, Lourdes se refugió en su familia y sus afectos, quienes la acompañaron, la escucharon, la contuvieron y la aconsejaron.

Lo más fuerte y esperado era ver el abrazo de Lourdes con su mamá Mabel, y esto ocurrió. Más allá de las diferencias que tuvieron, pudieron limar asperezas y posar en una foto que lo dice todo. También hubo foto con Ana Fernández, la hermana de Lourdes, quien también se había mostrado preocupada por el vínculo con Leandro García Gómez.

Ahora, este momento íntimo podría ser decisivo en lo que viene. El reencuentro de Lourdes con sus afectos podría cambiar la causa contra Leandro Gómez García. La cantante sería querellante en la causa contra su ex, que sigue detenido luego de las denuncias de Mabel y Lissa.

Cabe destacar que Lourdes ya había retomado su carrera, pues el pasado 30 de octubre se presentó como telonera de los A-Teens en el Gran Rex. Fue su gran regreso luego de los episodios de oscuridad que la afectaron física y mentalmente. En vivo, Lowrdez dijo: "Un tropezón no es caída".