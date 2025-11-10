Wanda Nara encendió la alarma de embarazo con una publicación misteriosa

Una vez más, Wanda Nara logró desatar rumores sobre su vida personal. La conductora de MasterChef abrió la sección de preguntas en su cuenta de Instagram, donde ya había aclarado que Martín Migueles desea casarse con ella.

Primero, Nara le respondió a un usuario con una foto en la que aparece en un sillón y Migueles está recostado en su panza, la cual ella toca con sus manos.

Más tarde, la presentadora volvió a contestar un mensaje en el que uno de sus seguidores elogiaba su rol de madre y su brillo personal. La rubia escribió: “Mi prioridad son y serán mis hijos”, frase que acompañó con seis emojis de patitos que llamaron la atención.

Wanda Nara solo tiene cinco hijos: Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su matrimonio con Maxi López, y Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi.

Aunque la presencia de los seis patitos podría tratarse de un error de tipeo, Wanda Nara "suele tener sus movimientos totalmente calculados" y sabe "dar a entender situaciones" que generan repercusiones en los medios donde trabaja hace muchos años.