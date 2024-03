¿En boxeo o UFC? Jorge Masvidal y el deseo de verse de nuevo con Nate Díaz

Jorge Masvidal busca subir al ring para resolver algunos problemas. El año pasado, se retiró de los deportes de combate luego de su derrota ante Gilbert Burns en UFC 287. Sin embargo, "Gamebred" inició 2024 anunciando que salía de su retiro y buscaba competir en boxeo o MMA a finales de este año. Se han planteado varios nombres como posibles oponentes, pero Nate Díaz parece ser el más probable.

"Estuve en Cali por un par de días y pensé, ¿sabes qué? Déjame pasar por Stockton. Nunca he estado allí, escuché que los tacos son buenos allí, tal vez me encuentre con Nate y podamos hacer que esta pelea suceda. Entonces pensé: sí, vayamos allí. Llevé al equipo allí, anoté mi número en una hoja de papel y comencé a entregárselo a personas que parecían conocer a Nate Diaz. Escuché que Nate no es tan bueno con la tecnología. Yo tampoco, así que a la mierda, tal vez simplemente hagamos este estilo de la vieja escuela. Simplemente reúnanse cara a cara y hagan que esto suceda", dijo Masvidal.

Luego, Jorge resaltó sobre Nate Díaz: "No hay ningún acuerdo, pero me encantaría pelear contra este hijo de puta en un combate de boxeo. Obviamente me hubiera encantado hacerlo en MMA cuando él estaba libre y yo estaba libre. Simplemente no estaba funcionando. Estaba compitiendo contra Usman por el título durante el tiempo que él estuvo en UFC, y poco después él... terminó su contrato, así que no pudimos hacer que eso sucediera".

Jorge Masvidal no se guardó nada

"Ahora UFC es muy amable y llegamos a un gran acuerdo. Me van a dejar boxear por un par de partidos. Nate podría ser uno de ellos, con suerte. Me encantaría hacerlo. Tenemos asuntos pendientes. Ambos somos tipos que vamos tras ello y estamos tratando de lastimar al oponente. Creo que en el boxeo recibe mucho crédito porque siempre ha trabajado con muchos grandes boxeadores y lo que más destaca es el jiu-jitsu y el boxeo, así que ¿por qué no practicar boxeo puro? Porque obviamente las patadas lo joden en MMA", mencionó "Gamebred".

Para cerrar, indicó: "Es esa mierda de la nueva era. La gente dice mierda y hace mierda y luego tus pequeños seguidores lo creen. Chael Sonnen y Colby son de la misma tela: perra. No tengo idea. No tengo cargos, ni casos, ni libertad condicional, así que podemos hacer que esto suceda más temprano que tarde. Sé que va a suceder este año, pero no sé cuándo. Hay mucho papeleo y toda esa política de mierda, pero estoy listo para rendirme".