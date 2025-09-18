Este miércoles 17 de septiembre, un incendio se desató en Rawson, en la zona de calle Meglioli, pasando el cementerio municipal. Las llamas alarmaron a los vecinos y generaron una rápida movilización de bomberos y personal de seguridad.

Acorde a fuentes policiales, el fuego afectó cables eléctricos y provocó cortes de luz en el barrio Suoes. Las llamas alcanzaron gran altura, generando columnas de humo visibles desde varios puntos del barrio, lo que atemorizó a los vecinos que presenciaron el siniestro. Algunos residentes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el fuego se extendiera a viviendas cercanas.

Personal policial y bomberos trabajan en el lugar para controlar el incendio y evaluar los daños. Hasta el momento, los cortes de suministro eléctrico han generado inconvenientes para los habitantes de la zona.

Además, los bomberos realizan inspecciones para determinar las causas del incendio y coordinar los arreglos necesarios en la red eléctrica afectada. Mientras tanto, se recomienda a los vecinos evitar la zona hasta que el fuego esté completamente controlado.