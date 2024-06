Las apuestas deportivas en el ámbito del fútbol están cada vez más normalizadas. A nivel nacional, hay un reglamento que permite estas acciones, siempre y cuando una parte de lo recaudado sea entregado a los clubes por usar sus nombres y escudos. En el caso del fútbol de San Juan no es tan así. En comunicación con la radio deportiva Santa Cecilia, el presidente del Club Atlético San Martín, rompió el silencio y expuso esta situación.

Consultado por el tema de los arreglos de los arbitrajes, Miadosqui respondió con su opinión a ello y luego expuso otra situación que atraviesa San Juan, es el caso de las apuestas deportivas. “Creo que la liga (haciendo referencia a la Liga Sanjuanina de Fútbol), debería prohibir que los clubes estén en sistemas de apuestas. Eso sería algo para resolver”, comenzó a explicar.

Publicidad

“Los clubes no recibimos nada de eso y están usando nuestro nombre para participar en un sistema de apuestas y son cosas que se deberían resolver. La liga es la responsable porque está usando los partidos del ámbito local. En el ámbito nacional hay una reglamentación. En el ámbito local, la liga podría hacer algo para prohibir que no haya apuestas”, dijo al respecto.

Aseveró que era hora de que alguien hablara sobre esto porque lo único que hace esto, es perjudicar a todos los clubes.

Además, habló sobre la última polémica que tuvo el fútbol sanjuanino que fue sobre los arreglos con los árbitros, que fueron descubiertos. “Son cosas que han sucedido, que las hemos escuchado y he hablado con dirigente también de lo sucedido. Me parece que son hechos lamentables. Creo que la dirigencia no ha tomado ninguna decisión al respecto, ya que hay un tribunal de disciplina que es el que ha actuado y ha decidido cómo resolver la situación”, manifestó Miadosqui.

Por último, cerró diciendo que hay que tener mucho cuidado con estas cosas “porque verdaderamente ensucia a un montón de gente que hace bien su trabajo y se mueve bastante bien. Hoy hay muchas cosas que están pasando con respecto a esto y con las apuestas también que hay que evaluarla y manejarse muy cauto”.