Un vecino de Villa Carlos Paz, en Córdoba, vivió momentos de extrema tensión al descubrir un proyectil de guerra en el patio de su vivienda, mientras realizaba tareas de limpieza de rutina. El hallazgo provocó la rápida intervención policial.

Según se informó, el hombre se topó con el artefacto de manera fortuita y, alarmado por la situación, dio aviso inmediato a las autoridades. Minutos más tarde, personal del Departamento Brigadas de Explosivos de la Policía de Córdoba se hizo presente en el lugar y desplegó un operativo preventivo para resguardar la seguridad del vecino y de la zona.

Tras adoptar todos los protocolos correspondientes, los especialistas identificaron el objeto como un proyectil de artillería calibre 75 milímetros, un elemento de uso militar que, de acuerdo a fuentes policiales, se encontraba en regular estado de conservación.

Los efectivos procedieron a la remoción y traslado seguro del proyectil, evitando cualquier tipo de riesgo. Además, realizaron una inspección exhaustiva del inmueble para descartar la presencia de otros artefactos peligrosos o situaciones que pudieran comprometer la seguridad.

El episodio generó preocupación entre los vecinos del sector, aunque desde la Policía confirmaron que el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y que no se registraron personas heridas ni daños materiales.