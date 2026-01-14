La Policía de San Juan informó este miércoles el hallazgo de Beatriz Ayelén Lazarte, de 21 años, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 10 de enero de 2026. La noticia llevó tranquilidad a su familia y puso fin a la alerta que se había difundido en toda la provincia durante los últimos días.

Desde el Ministerio Público Fiscal y la fuerza policial agradecieron especialmente la colaboración de la comunidad, remarcando la importancia de la difusión de datos y fotografías en los casos de personas desaparecidas, lo que resulta clave para agilizar los operativos de búsqueda.

En el pedido de paradero, las autoridades habían detallado que Beatriz es de nacionalidad argentina, de contextura física mediana, aproximadamente 1,65 metros de altura, tez trigueña, ojos negros y cabello largo de color castaño oscuro. Al momento de su desaparición vestía un top color morado, pantalón rosa con colores varios y zapatillas verde claro.

Tras ser ubicada, la joven se encuentra junto a su familia, cerrando de manera positiva un caso que había generado preocupación y movilización social en la provincia durante cuatro días.