Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el norte de la provincia generaron complicaciones en distintas rutas del departamento de Jáchal y zonas aledañas. El arrastre de agua y material en badenes, junto con la erosión de banquinas, obligó a las autoridades a emitir un informe especial y solicitar a la población extremar las medidas de precaución.

Tramos con circulación comprometida

De acuerdo al parte oficial, la Ruta Nacional 40, en el tramo San Juan–Jáchal, se encuentra transitable con precaución, con lluvias en la zona, badenes con arrastre y sectores con banquinas erosionadas.

La Ruta Nacional 150, entre Huaco y Baldecito, permanece transitable con máxima precaución, mientras que la RN 150, en el tramo Jáchal–Rodeo, está habilitada pero requiere mucha precaución al circular.

Ruta intransitable por crecidas

La situación más delicada se presenta en la Ruta Nacional 40 Norte, entre Huaco y el límite con La Rioja, que se encuentra intransitable debido a badenes con fuerte arrastre, producto de las lluvias registradas en la región.

Estado del resto de las rutas provinciales y nacionales

En otros sectores de San Juan, el informe indica:

RN 149 (Iglesia): transitable con máxima precaución.

RN 40 Sur (San Juan–Mendoza): transitable con precaución.

RN 20 (San Juan–San Luis): transitable.

RN 141 (San Juan–La Rioja): transitable con máxima precaución.

RN 153 (Sarmiento): transitable con máxima precaución.

Recomendaciones a los conductores

Las autoridades recomiendan no circular durante la noche por las rutas mencionadas, ya que las crecidas repentinas pueden ser difíciles de detectar en condiciones de baja visibilidad. Asimismo, se solicita evitar desplazamientos innecesarios, respetar las indicaciones del personal vial y mantenerse informados sobre la evolución del clima.