Estafaron a Fernanda Vives con obra en su casa: denunció destrozos y pileta rota

La pesadilla para Fernanda Vives comenzó con el deseo de realizar unas mejoras y remodelaciones en su casa. Para ello, confió en un albañil que le fue recomendado, a quien le entregó una suma de dinero como adelanto para la compra de materiales y el inicio de las tareas. Sin embargo, lo que prometía ser una renovación se convirtió rápidamente en un calvario de destrozos, incumplimiento y, finalmente, una estafa.

En declaraciones a diversos medios, Vives relató la frustración al ver que el trabajo no solo se había paralizado, sino que la obra en construcción se había transformado en un verdadero caos. "Me rompió la pileta, tengo la casa destrozada", expresó la actriz con total indignación, detallando que el supuesto profesional desapareció, dejando todo inconcluso y en un estado deplorable. La pileta, que era uno de los puntos a refaccionar, terminó con graves roturas, y otras áreas de la casa quedaron incompletas y con daños estructurales.

La exvedette se encuentra evaluando con su equipo legal los pasos a seguir para realizar la correspondiente denuncia formal contra la persona que la estafó. Este tipo de situaciones pone en evidencia el riesgo que implica la contratación de servicios sin la debida verificación de antecedentes, dejando a las víctimas con un doble perjuicio: la pérdida económica por el dinero adelantado y el gasto adicional que implica reparar los destrozos y finalizar la obra con un nuevo equipo de trabajo.