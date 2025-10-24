La noche en MasterChef Celebrity se puso "al rojo vivo" y la cocina pasó a un segundo plano ante el estallido de un fuerte cruce entre dos participantes. Los protagonistas del intercambio fueron Eugenia Tobal y Andy Chango.

El desafío de la noche consistía en preparar una torta brownie. La consigna del reto puso a prueba tanto la destreza culinaria de los concursantes como su compañerismo, ya que la receta no se encontraba en las islas, sino colgada de una soga que atravesaba todas las estaciones de cocina.

El caos se desató rápidamente cuando todos los participantes intentaron alcanzar la receta al mismo tiempo. Sin embargo, el punto de quiebre se produjo cuando Andy Chango se "adueñó del papel", impidiendo que los demás pudieran verlo y trabajar.

Molesta por la situación, Eugenia Tobal no pudo ocultar su enojo y confrontó al músico visiblemente alterada. La actriz le gritó a su compañero: “¡Esperen un poco! Soltá, ¡dale che! Pero soltá, soltá Andy”.

Lejos de disculparse, Andy Chango reaccionó con ironía ante el reclamo de Tobal. El músico bromeó entre risas diciendo: “Pará, desde que era chiquito que no me hablaban así”. Además, sumó un comentario sobre "la desesperación de Eugenia”.

La tensión no se disipó con la broma. Incluso fuera de cámara, Tobal continuó expresando su molestia y lanzó un "comentario picante": “Andy no suelta la soga, no se puede así”.