En un escenario político nacional dominado por la "grieta" y los enfrentamientos discursivos, el espacio Provincias Unidas, con Emilio Baistrocchi como principal candidato a diputado nacional, busca abrirse paso en San Juan con un mensaje de moderación y pragmatismo. La estrategia es clara: posicionarse como la "opción anti-grieta" para el electorado que anhela un "cambio sensato" y la discusión de problemáticas reales.

Baistrocchi destacó en el Café de la Política que “Provincias Unidas no es parecido a nadie, ya que cada vez se va a integrar más gente por ser una fuerza sería que le apunta a agenda sería como la industrialización, mejorar la educación, la salud o la seguridad, que el kirchnerismo o el mileísmo no lo hacen".

Publicidad

El candidato confía en que su propuesta resonará en una porción de la ciudadanía que busca madurez en la representación política. "Nuestras expectativas pasan porque nos vaya lo mejor posible y entender que habrá mucha gente pensante que quiera un cambio sensato," expresa. Este "voto sensato" es la base sobre la que Provincias Unidas aspira a construir su futuro político, incluso mirando más allá de la presente contienda electoral: "Esa es la base con la que caminaremos hacia el 2027", anticipa Baistrocchi.

Consciente de la envergadura del desafío, el espacio se enfrenta a las estructuras partidarias históricamente consolidadas en San Juan y a nivel nacional. "Será un desafío porque nos enfrentamos al equipo del Gobernador, presidente y el peronismo; pero confiamos en el equipo que tenemos," sostiene Baistrocchi, poniendo en valor a los compañeros que integran la lista, como Paola Díaz y Pedro Rodríguez, a quienes define como "serios y sensatos".

Publicidad

La propuesta de Provincias Unidas se sustenta en una fuerte crítica a la calidad de la representación sanjuanina actual en el Congreso. Baistrocchi no duda en señalar a los legisladores que, a su entender, han fallado en cumplir su rol: "Nosotros hoy tenemos representantes en el Congreso que no ha dicho una palabra, no han presentado un proyecto y que incluso no van a las sesiones." Además, dijo que “por eso si seguimos votando los mismos no esperamos resultados diferentes," advierte.

Finalmente, el candidato marca una distinción clara con el estilo de hacer política que prioriza el show o la teatralización, rechazando explícitamente la frivolidad. "No vamos a tomar los votos de la gente que le guste ver al candidato bailar o hacer payanitas”.

Publicidad

Textuales

Emilio Baistrocchi / Candidato a diputado nacional de Provincias Unidas