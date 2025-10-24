La filtración inesperada de un listado preliminar de participantes para Gran Hermano: Generación Dorada generó conmoción y puso a Telefe en el ojo de la tormenta. Esta edición del reality de convivencia está pautada para 2026. La información comenzó a circular en redes sociales y fanpages del programa, donde miles de usuarios cuestionaron al canal por "arruinar la sorpresa".

El encargado de encender la mecha fue el periodista Leo Arias durante la última emisión de Gossip, donde reveló detalles de un borrador que contiene hasta 50 posibles convocados.

Arias describió al primer nombre filtrado como un perfil "polémico y picante", que ha sido panelista, conductor, y pertenece al mundo del streaming, además de tener un "carácter fuerte" y estar en pareja. El periodista remató anunciando que el primer convocado es Flavio Azzaro.

No contento con la revelación, Arias redobló la apuesta con un segundo nombre. Explicó que este segundo famoso "comprende muy bien el juego del reality", aunque no estaba seguro de si aceptaría participar debido a que está "muy ocupado en redes". El segundo nombre que se lanzó al aire fue Mariano De La Canal, el recordado "fan de Wanda", aunque Arias aclaró que este último "no tiene demasiadas chances reales de ingresar".

Para potenciar la versión “dorada” del certamen, hace unas semanas también se filtró el interés del canal por figuras internacionales de peso, como Andrea del Boca y Laura Bozzo.