Wanda Nara está oficialmente viviendo en Argentina desde hace casi un año, por lo que posee los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano argentino. Este domingo 26 de octubre, la conductora no solo ejercerá su derecho a sufragar en las elecciones nacionales legislativas, sino que desempeñará un "importante rol" al ser convocada para ser presidenta de mesa.

La propia mediática se encargó de confirmar la noticia al subir a sus historias de Instagram una imagen del papel que le envió la Junta Electoral. Dicha notificación la convoca a ejercer como autoridad de mesa en su jurisdicción, la cual se encuentra en Capital Federal. Desde su regreso a Argentina, Nara reside en su hogar del Chateau Libertador, ubicado en el barrio porteño de Núñez.

Junto a la imagen de la convocatoria, la empresaria escribió: "Este domingo, a cumplir con el deber cívico".