Quién es Leandro García Gómez, pareja de Lourdes de Bandana, detenido por desaparecerla

Leandro Esteban García Gómez, empresario de 46 años y pareja de Lourdes Fernández, cantante del grupo Bandana, fue arrestado durante la noche del jueves tras un allanamiento ordenado por el Juzgado N°47 en su departamento de la calle Ravignani, en Palermo. La intervención policial confirmó que el hombre ocultaba a la cantante en la vivienda, luego de que su madre y su compañera de grupo, Lissa Vera, denunciaran su desaparición. Aunque Fernández se contactó con la Policía de la Ciudad para afirmar que se encontraba bien, su paradero era desconocido hasta ese momento. Horas antes, García Gómez había negado la presencia de la artista cuando la fuerza porteña visitó el lugar, e incluso impidió el registro del inmueble. Posteriormente, fue detenido y trasladado a una celda, mientras que la cantante fue derivada al hospital Fernández.

El prontuario de García Gómez revela una extensa historia de conflictos con la Justicia. En noviembre de 2022, Lourdes Fernández lo denunció por hechos de violencia, lo que resultó en la entrega de un botón antipánico para ella. Sin embargo, la artista devolvió el dispositivo en julio de 2023. Además, se conoció que en 2019 otra mujer, una abogada que fue su pareja, lo denunció por violencia de género, lo que llevó a que el Juzgado N°14 ordenara la colocación de una tobillera de monitoreo para García Gómez, vigente hasta el 21 de abril de 2021. A pesar de estas imputaciones, no se registraron condenas en ese caso, y el empresario fue beneficiado con varios sobreseimientos.

En 2022, García Gómez enfrentó una demanda civil en el Juzgado Civil N°103 por una deuda de 1,3 millones de pesos relacionados con el alquiler de un departamento en la calle Concepción Arenal, en Colegiales. Según la denuncia, el inmueble, alquilado en 2019 por un valor de 20 mil dólares, fue escenario de incidentes violentos, incluyendo gritos, golpes y constantes ruidos que generaron quejas vecinales e intervenciones policiales. Además, en agosto de 2020, el departamento fue allanado en el marco de una causa por disparo de arma de fuego, investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12. El hecho, ocurrido en un edificio de oficinas de la calle Sarmiento, tuvo como denunciante a su expareja, la misma que lo acusó de violencia de género. García Gómez declaró en su defensa que creyó que el arma "era de juguete".

Cuando el propietario recuperó el inmueble en mayo de 2021, constató graves daños: electrodomésticos rotos, muebles destruidos, objetos faltantes y marcas de quemaduras en alfombras y cortinas. Los costos de reparación y pintura ascendieron a 100 mil pesos de la época. La madre de García Gómez, quien actuó como garante, también fue incluida en la demanda.

Precisamente durante ese período, García Gómez cumplía su detención domiciliaria en el departamento de Concepción Arenal con la tobillera electrónica. En los registros judiciales, se menciona a Cecilia Lourdes Fernández como su contacto alternativo y se afirma que ella lo "contuvo" durante su arresto. Por el episodio del arma de fuego, el Tribunal N°8 lo condenó el 23 de diciembre de 2020 a dos años y cuatro meses de ejecución condicional, exigiéndole someterse a un tratamiento psicológico. En esa causa, el acusado reconoció tener un consumo problemático de cocaína y ansiolíticos sin prescripción médica, y afirmó que se trataba con un psiquiatra vía Zoom dos veces por semana.

Recientemente, a mediados de 2025, García Gómez llegó a un acuerdo con el consorcio de su edificio en la calle Ravignani para saldar una deuda de más de $3 millones en expensas, que había generado una demanda en el Juzgado Civil N°33.