Lucero, el presunto tirador de Villa San Patricio, seguirá en la cárcel

Una semana después del homicidio de Matías Emiliano Díaz Amestica en el barrio Villa San Patricio, el individuo señalado como autor material del crimen, Jonathan Lucero, permanecerá encarcelado en el Servicio Penitenciario Provincial. La medida fue decretada durante la audiencia de formalización realizada este viernes, donde el juez de Garantías Guillermo Adárvez resolvió imponer la prisión preventiva para el acusado.

El hecho delictivo ocurrió el pasado 17 de octubre. Según las investigaciones, la víctima se desplazaba a pie por el interior del barrio cuando fue interceptada por un sujeto que circulaba en una motocicleta. Tras sostenerse una discusión entre ambos, el individuo en el vehículo hizo uso de un arma de fuego y efectuó varios disparos. Dos proyectiles impactaron en el cuerpo de Díaz Amestica; uno de ellos alcanzó su muslo derecho y el otro, localizado en la axila, resultó ser de carácter mortal.

Jonathan Lucero fue identificado como el principal sospechoso, lo que motivó una serie de allanamientos en su búsqueda. Sin embargo, no fue localizado mediante estos procedimientos. Finalmente, el pasado martes el acusado se presentó de manera espontánea en los tribunales acompañado de su defensora, la doctora María Filomena Noriega, momento a partir del cual quedó bajo arresto. Durante la audiencia, la representación legal solicitó la libertad de su cliente, fundamentando la petición en su propia comparecencia ante la justicia.

Por su parte, el fiscal Sebastián Gómez, junto a su equipo de la UFI Delitos Especiales, expuso los elementos de convicción recabados hasta el momento y solicitó un plazo para continuar con la investigación. Simultáneamente, requirió al juez que se decrete la prisión preventiva para Lucero, quien fue formalmente imputado por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. La defensa del acusado hizo referencia, además, a un ataque con bombas molotov que habría sufrido la familia de Lucero. Tras evaluar los argumentos de ambas partes, el magistrado resolvió hacer lugar a la solicitud fiscal y ordenó que el imputado cumpla con la prisión preventiva en una unidad penitenciaria.