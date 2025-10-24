Los sanjuaninos despertaron este viernes con un clima notablemente más fresco y estable, marcando un cambio positivo después de una seguidilla de días calurosos.

De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzó con una temperatura de 20°C a las 6 de la mañana. Las mediciones registradas indicaban que la humedad era del 58%, con una presión de 940.6 hPa y viento proveniente del sur a una velocidad de 17 km/h. El SMN anticipa que la jornada se mantendrá estable, con buena visibilidad y sin pronóstico de lluvias. El cielo a primera hora se encontraba ligeramente nublado.

Publicidad

Para el resto del día, se espera que las condiciones sigan siendo favorables, con el cielo manteniéndose parcialmente nublado. Aunque es posible que las temperaturas asciendan hacia el mediodía, no se prevé que alcancen los picos de calor que se registraron durante la mitad de la semana.

Las condiciones de visibilidad se presentan óptimas, con un alcance de 15 kilómetros. El pronóstico meteorológico es concluyente en que no se prevén lluvias ni se anticipan fenómenos meteorológicos adversos para lo que resta de la jornada.

Publicidad

Mirando hacia adelante, el fin de semana podría traer consigo un leve repunte térmico. No obstante, el pronóstico general para San Juan indica que la provincia seguirá disfrutando de días agradables, condiciones que resultan ideales para planificar y llevar a cabo actividades al aire libre.