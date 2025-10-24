Un grave accidente vial tuvo lugar en la Ruta Nacional 7, a la altura de la Curva de la Soberanía Nacional, en Luján de Cuyo, en la noche del jueves, cerca de la medianoche. Un camión Scania, que transportaba cacao a granel con destino a Chile, desbarrancó varios metros al costado de la ruta, tras perder el control por causas que aún se investigan.

El conductor, H.J.F., de 39 años, fue asistido por efectivos de la Policía de Mendoza, personal del SEC y Gendarmería Nacional. Debido a las condiciones climáticas adversas, no fue posible realizar la evacuación aérea, por lo que el hombre fue trasladado primero al Hospital de Uspallata y luego al Hospital Central, donde se confirmó que presentaba politraumatismos graves en miembros superiores e inferiores.

Fuentes policiales detallaron que en la cabina del camión se encontraron latas de cerveza y que el conductor presentaba aliento etílico al momento del rescate, lo que podría influir en la investigación.

La Oficina Fiscal de Luján de Cuyo interviene en el caso para determinar las circunstancias exactas del accidente y si hubo alguna responsabilidad en la conducción del camión.

El siniestro generó preocupación entre los conductores que transitaban por la zona y obligó a intervenciones de emergencia para asegurar la ruta y garantizar la atención médica del herido.