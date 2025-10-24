El fiscal Cristian Olazábal, a cargo de la investigación por la desaparición de dos jubilados en Chubut, brindó este jueves declaraciones que marcaron un cambio de tono en la causa. En diálogo con Telenoche, afirmó: “Si te lo tengo que responder desde la esperanza, ojalá que sí. Pero si lo tengo que responder desde el sentido común, te diría que no”, al ser consultado sobre la posibilidad de hallarlos con vida.

Olazábal explicó que las huellas encontradas alrededor de la camioneta hallada en Puerto Vícero no permiten confirmar si corresponden a los jubilados desaparecidos. “Podrían ser de terceros o, pensando en la hipótesis de un robo, de los propios delincuentes”, sostuvo el fiscal, quien detalló además que se analiza material de cámaras de seguridad públicas y privadas, aunque hasta el momento “no se puede afirmar que la pareja haya estado dentro del vehículo”.

Las pericias genéticas serán determinantes para establecer esa información. Según precisó el funcionario judicial, se realizó un mapeo completo del recorrido que los jubilados habrían seguido desde su domicilio hasta la zona de Rocas Coloradas, en la costa chubutense, donde fue encontrado el rodado abandonado.

En paralelo, una denuncia anónima recibida en la línea 134 aportó un dato clave: según el testimonio, la pareja habría sido interceptada o forzada a desviarse de la ruta principal hacia un camino alternativo, lo que explicaría por qué tomaron la peligrosa Ruta Provincial N.º 1 en lugar de la Ruta 3.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó que la denuncia fue realizada por una persona que también habría sufrido un intento de robo en la misma zona, aunque logró escapar. “Estamos investigando en paralelo dos hipótesis centrales: la de la pérdida accidental y la del homicidio”, explicó el funcionario.

Mientras tanto, la búsqueda continúa con operativos terrestres, drones y personal especializado desplegado en la zona. La comunidad de Comodoro Rivadavia sigue con expectativa el desarrollo de la investigación, que hasta el momento mantiene más interrogantes que certezas.