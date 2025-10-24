El jueves por la mañana, una denuncia presentada por la madre de Lourdes Fernández, integrante del recordado grupo Bandana, encendió las alarmas en la Ciudad de Buenos Aires. La mujer informó en la Comisaría Vecinal 14B que no tenía contacto con su hija desde el 4 de octubre. De inmediato se inició un operativo policial ante la sospecha de que la artista podría estar retenida contra su voluntad.

Pocas horas después de la denuncia, Lourdes publicó un video en su cuenta de Instagram para restar dramatismo a la situación. “Chicos, me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes. Alguien les informó muy mal, estoy perfecta”, dijo. Sin embargo, las autoridades no dieron por cerrada la búsqueda y continuaron las diligencias para verificar su estado real.

El foco se dirigió hacia el domicilio de Leandro García Gómez, exnovio de la cantante, en el barrio porteño de Palermo. El hombre, señalado previamente por conductas violentas, se negó a permitir el ingreso de la policía, lo que acrecentó las sospechas. Mientras tanto, una amiga cercana de Lourdes advirtió públicamente: “Temo por su vida. Está con el golpeador en su casa. Ayer el tipo me mandó un mensaje en tono amenazante”, dijo en declaraciones difundidas por la periodista Fernanda Iglesias.

La preocupación creció con el testimonio de Lissa Vera, también ex Bandana, quien se presentó en Tribunales para denunciar formalmente a García Gómez. “Prefiero que esté enojada conmigo y viva”, expresó ante la prensa, luego de declarar durante más de dos horas.

En medio de la incertidumbre, la policía recibió un indicio sobre el posible paradero de Lourdes. Se logró establecer contacto visual mediante una videollamada, aunque su entorno insistía en que la artista no estaba en condiciones de hablar libremente.

Cerca de la medianoche, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 ordenó el allanamiento del departamento ubicado en Ravignani 2386. Al ingresar, los agentes encontraron a Lourdes Fernández dentro de la vivienda. Leandro García Gómez fue detenido en el lugar y trasladado a la Alcaidía Central de la Comuna 4, mientras que la cantante fue llevada al Hospital Fernández para recibir asistencia médica y contención psicológica.

El operativo marcó el final de más de diez horas de tensión, incertidumbre y temor por la vida de una artista que había denunciado violencia de género en el pasado. El caso reaviva el debate sobre la eficacia de los mecanismos de protección para mujeres en situación de riesgo, y deja en evidencia la urgencia de actuar con rapidez ante cada señal de alerta.