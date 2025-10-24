Después de que Lourdes Fernández, conocida también como Lowrdez, fuera encontrada en el departamento de su exnovio, Leandro García Gómez, tras más de diez horas de intensa búsqueda, Lissa Vera rompió el silencio y habló del operativo que permitió rescatarla. “Si la policía no intervenía a tiempo, esto podía haber terminado muy mal”, expresó la cantante visiblemente afectada.

En diálogo con los medios, Vera relató que durante todo el día del jueves se mantuvo en contacto con amigas y allegadas de Lourdes, intentando ubicarla. “Yo sabía que estaba ahí, en la casa del exnovio. No sabía cómo hizo para esconderla de la policía. Eso es lo que nos preguntábamos todos. Cómo hizo para reírse de la policía durante todo el día. Salir a comprar chupetines. Hay una cosa de impunidad o de la cabeza, no sé, está totalmente chiflado”, aseguró.

Publicidad

La ex Bandana afirmó que el círculo cercano conocía la situación de violencia que sufría Lourdes: “Nosotras sabíamos que ella estaba ahí y que también estaba coaccionada para mandar los videos explicando y justificando lo injustificable”.

Vera destacó que, en paralelo, se formó una red de contención espontánea entre amigas, colegas y periodistas, que resultó clave para mantener activa la búsqueda y alertar a las autoridades. “Evidentemente la tiene (una red de apoyo). Solo que cada una creía que estaba sola. A medida que fueron sucediendo las cosas nos fuimos uniendo, hablando entre una y otra, armando una red de contención, inclusive sin ella, porque no sabíamos dónde estaba”, señaló.

Publicidad

También subrayó el momento decisivo de la intervención policial que permitió ingresar al domicilio de García Gómez en Palermo, donde fue hallada la cantante: “Hoy se pudo lograr algo que no se estaba logrando. Todo el mundo sabía de los maltratos que ella recibía, incluso en los medios, personas del ambiente, periodistas que la han visto en shows, en eventos, que han sido testigos del maltrato de esta persona. Si este tipo sale a la calle, es para, no sé, esperar que nos caigan asteroides porque no puede ser”, sostuvo indignada.

El caso generó conmoción en el ambiente artístico y en redes sociales, donde figuras públicas y fanáticos expresaron su alivio por el hallazgo y reclamaron justicia para Lourdes Fernández. Mientras tanto, Leandro García Gómez permanece detenido y fue trasladado a la Alcaidía Central de la Comuna 4, acusado de privación ilegítima de la libertad y violencia de género.